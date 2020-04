Gute Nachrichten kommen nicht nur aus Bad Fischau-Brunn, wo aktuell zwei Patienten genesen sind ( wir hatten berichtet, siehe hier ). Auch Lanzenkirchens ÖVP-Bürgermeister Bernhard Karnthaler meldete am Donnerstag via Facebook, dass vier Personen wieder gesund sind. Aktuell gäbe es noch zwei COVID-19-Fälle in Lanzenkirchen. Die betroffenen würden sich in Quarantäne befinden, so Karnthaler.