BRG Wr. Neustadt hat Quartier bezogen

Der Aufbau-Endspurt der Containerschule (auch mit Überstunden in der Nacht) ist geglückt: 860 Schüler und 80 Lehrkräfte haben am ehemaligen Stadion-Areal für zwei Jahre ihr Quartier bezogen. „Im Großen und Ganzen hat der Umzug gut funktioniert“, resümiert Schuldirektor Gerald Stachl im Gespräch mit der NÖN.

„Wir werden auf mehr Turnstunden im Freien, wie etwa in der Aqua Nova, setzen. Dazu können wir unter anderem den Freibereich der Europaschule benützen“

Schuldirektor Gerald Stachl

An der Behebung kleinerer Mängel wie klemmende Rollläden oder nicht optimal schließende Türen werde aktuell (immer nach Unterrichtsende) gearbeitet, so der Direktor. Auch komme es bei einigen Schülern noch immer zu Verspätungen am Morgen, auch hier werde derzeit mit den Verkehrsbetrieben nach einer Lösung gesucht. Das größte Problem ist derzeit aber der fehlende Turnsaal. „Wir werden auf mehr Turnstunden im Freien, wie etwa in der Aqua Nova, setzen. Dazu können wir unter anderem den Freibereich der Europaschule benützen“, so Stachl.

Die Schüler freuen sich über die Nähe zur Merkurcity – vor allem, was die kulinarische Versorgung betrifft. Die Klassen seien okay, allerdings seien die Gänge recht eng, vor allem bei den Brandschutztüren komme es immer wieder zu Staus. In der ersten Schulwoche sei es in den Containern auch recht warm geworden. „Immerhin entfällt die Hausschuhpflicht“, freut sich ein Schüler. Für das „perfekte Schulfeeling“ wird übrigens auch noch die Schulglocke vermisst – die soll aber noch kommen, kündigt der Direktor an.

