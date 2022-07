ProSieben Sat.1 PULS 4: Neustädterin steigt in Geschäftsleitung auf

Werbung

Österreichs größtes privates Medienhaus bekommt Zuwachs in der Geschäftsleitung. Die Wiener Neustädterin Cornelia Doma, 34, wird in Zukunft auf Geschäftsleitungsebene die Bereiche Marketing und Communications von „ProSiebenSat.1 PULS 4“ verantworten. Mit einem 5-köpfigen Leaders-Board und 50 Mitarbeitern wird Doma die digitale Transformation und den Weg vom Broadcaster und Vermarkter zum digitalen Medienhaus mit den Bereichen Communications, Marketing und Creations der „ProSiebenSat.1 PULS 4“-Gruppe begleiten. Erst im Juli 2018 wurde Cornelia Doma zur Kommunikationschefin ernannt. Zuvor war sie von 2006 bis 2011 für die NÖN Wiener Neustadt tätig, ehe sie zu „SevenOne Media“ wechselte. Zeitgleich schloss sie auch ein Studium an der FH Wiener Neustadt ab.

„Eine spannende Zeit, die mich maßgeblich geprägt hat“

„Mein beruflicher Werdegang hat bei der NÖN in meiner Heimat- und Herzensstadt Wiener Neustadt neben meinem Studium an der FHWN begonnen. Keine einzige Ausgabe, keinen Terminmarathon, keinen stressigen Redaktionsschluss und vor allem damit einhergehend, keinen Entwicklungsschritt möchte ich aus diesen fünf Jahren missen. Eine spannende Zeit, die mich maßgeblich geprägt hat“, erinnert sie sich gerne zurück. Über ihre neue Aufgabe sagt sie: „Ich bin dankbar für das Vertrauen der Geschäftsführung, mir das kommunikative Herzstück des Unternehmens in die Hände zu legen. Die Herausforderung dieser Bereiche geht einher mit unserer Unternehmensvision und Zielsetzung hin zu einem digitalen Medienhaus.“

