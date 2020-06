Der Schüler zeige keine Symptome, so der Schulleiter. Ob der Bursche auch Mitschüler angesteckt hat, ist derzeit unklar, elf Schulkameraden aus seiner Gruppe sind derzeit bis 23. Juni in Heimquarantäne, genauso wie eine Handvoll Lehrer, die mit dem Schüler in Kontakt standen. "Die Sicherheitskette hat bei uns einwandfrei funktioniert", betont Werner Schwarz. Der betroffene Schüler dürfte sich in der Familie angesteckt haben, bei seinen zwei Geschwistern im Volksschulalter fielen die Tests negativ aus.