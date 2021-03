Die Bilanz sei positiv, hieß es unter Hinweis darauf, dass sich etwa 99 Prozent der Menschen an die aktuell gültigen Vorgaben halten würden. Seit Samstag vergangener Woche finden am Bahnhof und an den Stadtausfahrten von Wiener Neustadt stichprobenartige Kontrollen statt.

Landespolizeidirektor Franz Popp bezeichnete es als "eine besondere Herausforderung", die Verordnung über die Ausreisebeschränkungen umzusetzen. Es sei "rasch ein erfolgreiches Einsatzkonzept erstellt und umgesetzt" worden. Die Maßnahmen würden großteils von der Bevölkerung mitgetragen und akzeptiert. "Eine rasche und effiziente Durchführung der Kontrollen wäre anderenfalls nicht möglich", betonte Popp.

Die Sieben-Tages-Inzidenz von Wiener Neustadt betrug am Samstagnachmittag laut dem Dashboard der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) 473,8. Dahinter lagen mit Neunkirchen (447,1) und Wiener Neustadt-Land (411,2) zwei angrenzende Bezirke ebenfalls über der 400er-Marke. Werte von mehr als 300 wiesen die Bezirke Scheibbs (374,3) und Baden (329,8) auf, Waidhofen a.d. Thaya lag mit 299,8 knapp darunter.