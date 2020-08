Knapp 800 Personen waren, wie berichtet, zu freiwilligen Corona-Tests aufgerufen, nachdem zwei Männer, die im Wiener Neustädter Fitness-Center "M-Fitness" trainieren, positiv auf das Coronavirus getestet worden waren.

Am Dienstag bildeten sich schon in der Früh kilometerlange Schlagen vor dem Testgelände bei der Arena Nova. Insgesamt ließen sich am Dienstag rund 600 Menschen freiwillig testen.

Nun sind die ersten Ergebnisse da: Wie es seitens des NÖ Sanitätsstabes gegenüber der NÖN heißt, sind alle bislang ausgewerteten knapp 600 Tests vom Dienstag negativ ausgefallen. Die Ergebnisse der am Mittwoch genommenen Tests sollen morgen, Freitag, vorliegen.

Corona im Fitnessstudio Wr. Neustadt: Massentest findet in Arena Nova statt