Zwei Corona-Fälle ziehen aktuell weite Kreise in der Stadt und über die Bezirksgrenzen hinaus: Nachdem zwei Männer, die im Fitnessstudio „M-Fitness“ in der Merkurcity trainieren, positiv getestet wurden, sind nun 717 Personen, die im selben Zeitraum wie die beiden im Studio waren, aufgerufen, einen kostenlosen Test durchführen zu lassen. Die beiden Männer waren möglicherweise ansteckend, die betreffenden Tage sind von Montag bis Donnerstag vergangener Woche (17. - 20. August).

Gestern, Dienstag, wurde mit den Gratis-Tests begonnen, auch am Mittwoch, werden von 8 bis 18 Uhr bei der Arena Nova Tests durchgeführt. Zehn Mitarbeiter des Magistrats waren seit Montagmorgen damit befasst, möglichst viele Personen telefonisch zu erreichen und zu informieren, die laut Chipkarten-System des Fitnessstudios zu den selben Zeiten trainiert haben wie die beiden Männer. Die Personen kommen aus den Bezirken Wiener Neustadt-Stadt und -Land, Neunkirchen, Baden, Bruck an der Leitha, Mattersburg, Eisenstadt und Umgebung sowie aus Oberpullendorf im Burgenland.

Einer der beiden positiv getesteten Männer arbeitet als Kellner in einem Herrengassen-Lokal. Sicherheitshalber können nun auch Kollegen und Bedienstete anderer Lokale der Fortgeh-Meile an den Tests in der Arena Nova teilnehmen.

„Keine Gefahr für Lokalbesucher“

Für Lokalbesucher sollte jedoch aufgrund der vorliegenden Daten keine Ansteckungsgefahr bestanden haben, heißt es gegenüber der NÖN aus dem Rathaus: „Der Mann hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag zum letzten Mal in der Herrengasse gearbeitet. Symptome sind erst am Dienstag aufgetreten, daher ist davon auszugehen, dass er während seiner Arbeit in der Herrengasse noch nicht ansteckend war.“ Seitens der Behörden rechnet man bei einem positiven Test für gewöhnlich vom Zeitpunkt des Auftretens der Symptome 48 Stunden zurück – für diesen Zeitpunkt werden normalerweise auch alle Personen abgefragt, mit denen man Kontakt hatte.

Im konkreten Fall wird nun kein „Contact Tracing“ bei den Lokalgästen durchgeführt, heißt es seitens der Stadt. Um auf Nummer sicher zu gehen, werden aber drei Kollegen, die in der betroffenen Nacht mit dem Mann Dienst hatten, getestet.

Informationen gibt es auch am Gesundheitsamt der Stadt Wiener Neustadt unter 0676/88 373 37 44 oder gesundheitsamt@wiener-neustadt.at.