Kampf mit der Quote im Bezirk Wiener Neustadt

Ein Blick auf den Anteil der aktuell „vollimmunisierten“ Bürger (siehe Box links) der einzelnen Gemeinden im Bezirk zeigt: Während Wiener Neustadt mit rund 66 Prozent, die vollimmunisiert sind, im Mittelfeld liegt, ist in vielen Gemeinden im Piestingtal, aber auch in der Buckligen Welt noch viel Luft nach oben.

Die Piestingtal-Gemeinde Rohr/Gebirge ist mit 49,45 Prozent gar an vorletzter Stelle in ganz Niederösterreich. ÖVP-Bürgermeister Christian Wagner kann sich die geringe Impfquote nicht erklären: „Ich glaube nicht, dass sich unsere Bevölkerung von der anderer Orte so unterscheidet. Wir haben 25 Prozent Genesene, was sicher ein hoher Wert ist und sich auch auf die Impf-Zahlen auswirkt. Einen Impfbus im Ort hatten wir noch nicht, weil mir der Event fehlt, für den die Leute herkommen würden, wie zum Beispiel der Bauernmarkt in Gutenstein. Der Rohrer Advent wäre eine Möglichkeit gewesen, ist aber abgesagt.“ Die Gemeinde würde bei Impfanmeldungen helfen und natürlich auch beim Erlangen des grünen Passes.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Ähnlich ratlos ist ÖVP-Bürgermeister Hubert Postiasi aus Pernitz (55 Prozent Immunisierung): „Ich verstehe die Quote nicht, wir hatten zweimal den Impfbus hier. Ich vermute, dass viele in den sozialen Medien Unwahrheiten hören, was beim Impfen passieren kann. Auch dass vor den Privathäusern von Bürgermeistern die Impfgegner protestieren, ist bedenklich. Ich kann nur einen Postwurf mit einer Aufforderung zum Impfen machen, wenn der Impfbus wieder kommt.“ Auch in der Buckligen Welt kämpft man mit teils niedrigen Impfquoten, wie in Lichtenegg, wo 55 Prozent vollimmunisiert sind. „Ich weiß auch nicht mehr, was wir tun sollen. Wir schicken jedem Haushalt einen Zettel mit der Bitte ‚Geht impfen‘, stellen das auf die Homepage und haben auch den Impfbus am Hauptplatz gehabt. Außerdem kann sich jeder beim Gemeindearzt anmelden“, sagt ÖVP-Bürgermeister Josef Schrammel: „Man macht es ja nicht nur für sich, sondern auch für jene, die sich nicht impfen lassen können.“ In Schwarzenbach hinkt man mit 58 Prozent ebenfalls hinterher. „Ich habe die Bevölkerung informiert, dass am 8. Dezember der Impfbus kommt“, so SPÖ-Bürgermeister Bernd Rehberger: „Bei allem anderen halte ich mich raus, weil ich kein Arzt bin. Ich weiß ja nicht, ob nicht die anderen 48 Prozent irgendwelche Beschwerden haben, dass sie nicht impfen gehen können. Das kann ja auch sein. Das ist ein sehr heikles Thema.“

Fischau und Weikersdorf an der Spitze

Die höchste Quote an Vollimmunisierungen hat mit 73 Prozent Bad Fischau-Brunn, wo erst vor wenigen Tagen der Impfbus Halt machte. SPÖ-Gemeinderätin und Organisatorin Michaela Binder: „Das Angebot wurde gut angenommen. 159 Impfungen wurden gegeben, wobei sieben Personen die Erstimpfungen erhalten haben. Danke an alle, die das Angebot angenommen haben.“ Trotz einer Quote von 72 Prozent in Weikersdorf ist ÖVP-Bürgermeister Manfred Rottensteiner nicht zufrieden. „Wir sind noch weit weg vom Ziel mit 85 bis 90 Prozent.“ Den bisherigen Erfolg führt er auf die Vernünftigkeit der Bürger zurück: „Die Weikersdorfer sind sehr auf Gesundheit und Vorsorge bedacht.“ Am 18. Dezember, von 10 bis 13 Uhr kommt der Impfbus vor die Volksschule. Rottensteiner: „Dann haben Unentschlossene noch vor Weihnachten die Möglichkeit, sich impfen zu lassen.“