Gleich zweimal machten in der Vorwoche Impfbusse in der Stadt Station. Am Freitag stand der Impfbus des Landes vor dem BORG in der Fußgängerzone, hier wurden 241 Stiche gesetzt.

Am Samstag machte der Impfbus der Stadt Wiener Neustadt beim Nova Rock Halt. „Das Interesse ist größer als gedacht“, vermeldete Mediziner Raimund Vogt bei einem Lokalaugenschein der NÖN.

Insgesamt ließen sich 180 Menschen vor der Arena Nova impfen, „eine Zahl, die ich nie für möglich gehalten hätte“, zeigte sich auch Festival-Macher Ewald Tatar positiv überrascht.