Das Hilton Hotel im Wiener Neustädter Stadtpark bietet ab sofort ein besonderes Service an: Unter anderem kann in der Region benötigtes Personal aus Krankenhäusern, Rettungsorganisationen, Bundesheer oder Pflegeeinrichtungen zum Betriebskosten-Anteil Zimmer im Hotel belegen. "Wir wollen damit unseren Beitrag in der Krise leisten", sagt Hotel-Manager Michael Seitz im Gespräch mit der NÖN.

Dass das Angebot angenommen wird, hat sich schon nach kurzer Zeit bestätigt: "Wir haben bereits erste Buchungen", so Michael Seitz.

Insgesamt bleibt natürlich auch das Hilton Hotel nicht von der Krise verschont - in den letzten Tagen hagelte es Stornierungen. "Am schlimmsten Tag haben wir absagen im Wert von 100.000 Euro entgegennehmen müssen", so Seitz. 80 Prozent des Personals sei derzeit auf Urlaub geschickt worden, so der Hotel-Chef