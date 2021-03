Nur mit negativem Test in Amtsgebäude in Wr. Neustadt .

Als weitere Maßnahme zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie dürfen Amts- und Dienstgebäude in Wiener Neustadt nur mehr mit negativem Corona-Testergebnis betreten werden. Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) hat eine Verordnung erlassen, die nach Angaben des Rathauses am Mittwoch in Kraft tritt.