„Die Corona-Pandemie hat uns nach wie vor fest im Griff", sagt Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP): "Zusammenhalten und dennoch Abstand wahren ist weiterhin das Gebot der Stunde. Um einen dritten Lockdown in Österreich zu verhindern, bevor die so wichtige Impfung gegen das Virus einsatzbereit ist, sind die Massentests ein wesentlicher Baustein. Daher bitte ich alle Wiener Neustädter eindringlich, die Gelegenheit der Testung wahrzunehmen. Sie schützen damit sich und andere. Außerdem tragen wir so gemeinsam dazu bei, ein Weihnachtsfest im Kreise unserer Familien zu ermöglichen.“

Details zu den Massentests

Wann finden die Tests in Wiener Neustadt statt? 12. bis 15. Dezember Wochenende 12./13. Dezember für Berufstätige und Familien 14./15. Dezember in erster Linie für nicht Berufstätige sowie Seniorinnen und Senioren



Wo finden die Tests in Wiener Neustadt statt? 2 Hauptstandorte: Kasematten – Neue Bastei (Bahngasse 27) Arena Nova – Halle 2 (Rudolf Diesel-Straße 30)



6 weitere Standorte Sport-Mittelschule – Turnsaal (Primelgasse 12) Mittelschule für Wirtschaft & Technik – Turnsaal (Fischauer G. 109)



Bilingual Junior High School – Turnsaal (Europaallee 2)

Volksschule Pestalozzi – Turnsaal (Schneeberggasse 41-43)

City Campus der FH – Kirchenschiff (Schlögelgasse 22-26)

Verkehrsbetrieb – Remise (Neunkirchner Straße 61-63)

Der Teststandort kann frei gewählt werden und ist nicht an den Wohnort gebunden.

Wann haben die Teststationen geöffnet? 12. bis 15. Dezember: täglich, von 8 bis 18 Uhr



Was ist zur Testung mitzubringen? E-Card amtlicher Lichtbildausweis



Vor-Anmeldung, um Wartezeiten zur verringern online auf www.wiener-neustadt.at/covidtest



Wer wird getestet/wer wird nicht getestet?

JA:

alle Personen, die in Wiener Neustadt ihren Haupt- oder Nebenwohnsitz haben und mindestens 6 Jahre alt sind

Eltern, bitte die Kinder mitnehmen!

NEIN:

Personen mit COVID-Krankheitssymptomen (in diesem Fall bitte den Hausarzt oder 1450 anrufen)

Personen, die zum Testzeitpunkt im Krankenstand sind

Personen, die zum Testzeitpunkt in behördlicher Absonderung (Quarantäne) sind

Personen, die berufsbedingt regelmäßig getestet werden

Personen, die in Alten- und Pflegeheimen wohnen

Personen, die in den letzten 3 Monaten an COVID erkrankt waren bzw. positiv getestet wurden

Wie wird getestet?