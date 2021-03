Aufgrund der Einstufung der Stadt als „Hochinzidenzgebiet“ hat das Land Niederösterreich rasch und unkompliziert Vorsorge zur Ausrüstung mit FFP2-Schutzmasken für alle Kindergartenpädagoginnen, aber auch für das gesamte Personal der Stadt in allen Landeskindergärten im Stadtgebiet getroffen.

In den 18 Kindergärten in der Stadt wurden gesamt 234 Personen mit 50 Masken pro Person versorgt – in Summe 12.000 Stück.