483 Zurückweisungen in Wr. Neustadt und Neunkirchen .

Bei den seit Donnerstag laufenden Ausreisekontrollen in den Corona-Hochinzidenzgebieten im südlichen Niederösterreich - Bezirke Wiener Neustadt und Neunkirchen - hat es vorerst keine Anzeigen gegeben. Die Zahl der Zurückweisungen an den beiden Tagen bezifferte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Samstag mit 483.