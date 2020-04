Grundsätzlich ist das Wiener Neustädter Krankenhaus noch nicht als "Corona-Spital" in Niederösterreich, wie etwa jenes in Neunkirchen, definiert. Allerdings könne es sein, dass Patienten, bei denen der Virus festgestellt wurde, aufgrund ihrer grundsätzlichen Erkrankung nur in Wiener Neustadt und etwa nicht in Neunkirchen behandelt werden können.

"Diese Patienten werden dann abgesondert und isoliert behandelt", erklärt Wiener Neustadts Landesklinikum-Sprecherin Doris Zöger. Aktuell (Donnerstagvormittag) gibt es derzeit vier Patienten im Wiener Neustädter Krankenhaus, bei denen der Virus diagnostiziert wurde.