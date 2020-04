Die Ausbreitung des Coronavirus scheint man in Stadt und Bezirk weiter gut im Griff zu haben: Mit Stand Dienstagmittag wurden aus der Stadt bislang insgesamt 41 positive Tests gemeldet. Wie es aus dem Rathaus gegenüber der NÖN heißt, sind davon 30 Personen bereits wieder genesen. Seit Ausbruch der Coronapandemie hat es in der Stadt insgesamt 315 Bescheide gegeben, mit denen Personen zur 14-tägigen häuslichen Isolation aufgefordert wurden; davon sind 242 bereits wieder abgelaufen.

Im Bezirk wurden bislang (Stand: Dienstagmittag) insgesamt 69 positiv getestete Personen gemeldet.

Drei Todesfälle in der vergangenen Woche

In den vergangenen Tagen gab es im Zusammenhang mit dem Coronavirus mehrere Todesfälle zu beklagen: Im Landesklinikum Wiener Neustadt verstarben ein 57-Jähriger und ein 89-Jähriger. Beide waren laut Bernhard Jany, Sprecher der Landeskliniken-Holding, mit dem Coronavirus infiziert, der 57-Jährige habe an einer Grunderkrankung gelitten.

Auch in Bad Erlach gab es einen Todesfall: Laut Bürgermeister Hans Rädler (ÖVP) handelte es sich dabei um eine „ältere Person aus der Risikogruppe“, die mit dem Coronavirus infiziert war. Ortschef Rädler bittet daher, alle Vorsichtsmaßnahmen auch weiterhin ernstzunehmen. Der persönliche Kontakt müsse weiterhin stark eingeschränkt bleiben. „Gemeinsam werden wir die gesundheitliche Krise gut und sicher bewältigen“, so Rädler zur NÖN, „ich will aber nicht verschweigen, dass auch die Aufbauzeit nach COVID-19 eine neue Herausforderung für uns und unsere Gemeinde sein wird.“