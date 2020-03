„Als Einsatzorganisation kommt uns eine besondere Verantwortung zu“, erklärt der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt und für die Veranstaltung verantwortliche Josef Bugnar. „Durch diesen Erlass ist es unsere Pflicht den Ball abzusagen.“

Dabei legt Bugnar Wert darauf, dass es sich nicht um Panikmache handelt: „Ganz im Gegenteil. Es geht um die Eindämmung einer noch nicht einzuschätzenden Gefahr. Der Erlass ist eine Entscheidung des Gesundheitsministeriums und dient zum Schutz der Bevölkerung.“

Der Reinerlös wäre für das notwendige Atemschutzfahrzeug verwendet worden, also ein Fahrzeug, das besonders im Atemschutzeinsatz, aber auch im Epidemiefall hilfreiche Dienste leisten würde.

„Durch die Absage der Veranstaltung fehlt uns natürlich Geld für das Fahrzeug, da wir die Karten selbstverständlich jedem, der bereits eine gekauft hat, rückerstatten werden, wenn dies verlangt wird“, so Bugnar weiter. „Natürlich freuen wir uns, wenn wir die bereits getätigten Einnahmen in eine Spende umwandeln dürften. Dazu muss man nur mit der Karte in die Feuerwehrzentrale kommen und seinen Namen, Geburtsdatum und die Wohnadresse hinterlegen. Die Karte wird dann entwertet und die Spende dem Finanzamt gemeldet. Damit wird dieser Betrag auch bei der ArbeitnehmerInnenveranlagung berücksichtigt.“

Maßnahmen selber treffen

Grundsätzlich gilt besonders bei Viren, dass die übliche körperliche Hygiene vorrangig. „Wir empfehlen das regelmäßige Händewaschen sowie das meiden von Reisen in betroffene Gebiete“, meint Bugnar.