Bei den Testungen stehen u.a. das Bundesheer und das Rote Kreuz im Einsatz. 15.000 Untersuchungen werden täglich ermöglicht. Die von Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) an den Bund erhobene Forderung nach einer priorisierten Durchimpfung der Bevölkerung ist indes vorerst verhallt.

Die Teststandorte in der Arena Nova, den Kasematten und einem ehemaligen Geschäftslokal ("Carnaby") werden vom Heer im Rahmen eines Assistenzeinsatzes betreut. 218 Soldaten sind dafür an Ort und Stelle. Es handelt sich nach Angaben des Verteidigungsministeriums um Angehörige der Theresianischen Militärakademie und einer Assistenzkompanie des Aufklärungs- und Artilleriebataillons 4 aus Allentsteig und Horn. Weitere 50 Soldaten stehen bereit und können bei Bedarf eingesetzt werden.

Einer bevorzugte Behandlung Wiener Neustadts in Sachen Corona-Schutzimpfung nach dem Vorbild des Tiroler Bezirks Schwaz wurde am Freitag seitens des Gesundheitsministeriums eine Absage erteilt. Es seien "aktuell keine weiteren Projekte dieser Art möglich", hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme. In Tirol komme Impfstoff zur Anwendung, "der unter Mithilfe der europäischen Partner vorab zur Verfügung gestellt werden konnte". Dieses Vorgehen soll die wesentlichen Eindämmungsmaßnahmen wie zum Beispiel Ausreisetestungen und die Reduktion der Mobilität zusätzlich unterstützen.

Das Projekt im Bezirk Schwaz werde wissenschaftlich begleitet, "um etwaige Rückschlüsse auf die Auswirkungen der Impfung im Lichte der südafrikanischen Virusvariante treffen zu können, die vorwiegend in Teilen Tirols verstärkt auftritt", wurde betont. Über das Statement aus dem Ministerium hatte am Freitag auch der "Kurier" online berichtet.