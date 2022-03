Rund 2.000 Neustädter sind in Quarantäne in Wiener Neustadt

Die Rekordzahlen in der Pandemie purzeln auch in der Stadt: Mit Wochenbeginn waren über 1.500 Menschen in Wiener Neustadt aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Zum Vergleich: Am 1. Jänner waren es nur 123 gewesen.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt mittlerweile bei über 3.300, das Wort „Quarantäne“ ist in der Stadt mittlerweile allgegenwertig. Was auch Zahlen belegen – rund 2.000 Bürger sind derzeit in den eigenen vier Wänden abgesondert, wie der NÖN seitens des Magistrats bestätigt wird. Was auch Auswirkungen auf das tägliche Leben hat. Firmen kämpfen mit Krankenständen, auch die Gastro stöhnt. So musste etwa das Restaurant „Einhorn“ seinen Betrieb aufgrund mehrerer Quarantäne-Fälle in der Vorwoche für einige Tage einstellen – mittlerweile ist der Betrieb wieder geöffnet.

Auch das Schulsystem kämpft mit der Omikron-Welle. Wobei: Schulen sind derzeit in Stadt und Bezirk nicht geschlossen, jedoch befinden sich einige Klassen im Distance-Learning, wie die Bildungsdirektion auf NÖN-Anfrage bekanntgibt. „Es gibt Schulen, wo mehrere Lehrer ausgefallen sind. Das ist nicht angenehm, aber unser System ist flexibel genug, um das durchzustehen. Ich bin optimistisch, dass wir das schaffen werden“, so Heinz Kerschbaumer, Leiter des Bildungsdirektionsbüros in Wiener Neustadt.

Im Krankenhaus ist die Lage derzeit stabil. Von den vielen belegten Intensivbetten durch Corona-Patienten wie im Herbst, ist man weit enfernt. 26 Patienten werden wegen ihrer Covid-Erkrankung auf der Normalstation behandelt. „Intensiv“ muss derzeit kein Patient wegen Covid behandelt werden.

Schwierige Zeiten

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden