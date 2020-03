Die Stadt Wiener Neustadt startet aufgrund des Coronavirus unter 0 26 22 / 373 – 757 oder wir-helpline@wiener-neustadt.at ein Einkaufsservice für ältere und besonders gefährdete Menschen.

Ab Montag, 16. März, 12 Uhr, ist die neue „WIR Neustadt – Telefon-Helpline“ besetzt und koordiniert Einkäufe, Apothekengänge und andere unaufschiebbare Besorgungen. Geliefert werden kann ab Dienstag, 17.März. Die Rufnummer ist täglich von 8 bis 18 Uhr aktiv.

Die „WIR Neustadt – Telefon-Helpline“ wird von Sozialarbeiterinnen des Sozialservices betreut. Magistratsbedienstete sowie städtische Mandatarinnen und Mandatare erledigen die erforderlichen Einkäufe.

Personen, die sich in dem Bereich engagieren wollen, sollen dies in erster Linie in der eigenen Nachbarschaft tun. Wer darüber hinaus Kapazitäten hat, kann sich gerne melden. Auf Ehrenamtliche wird dann vonseiten der Stadt zurückgegriffen, wenn die Anforderungen die Kapazitäten der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überschreiten.

Bürgermeister Klaus Schneeberger: „Zu Hause bleiben ist gerade für unsere älteren bzw. die gefährdeten Mitmenschen lebensrettend. Aus diesem Grund wollen wir all jenen Unterstützung geben, die niemanden haben, der die Einkäufe und Besorgungen für sie erledigt. Zusammenhalt und Unterstützung ist im Moment das Gebot der Stunde – bleiben Sie zu Hause, retten Sie Leben!“