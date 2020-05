"Ein Schüler hat sich vom Unterricht aufgrund von Übelkeit entschuldigt", bestätigte Susanne Schiller von der Bildungsdirektion Niederösterreich einen Bericht des "Kurier".

Der Schüler sei bereits auf das Coronavirus getestet worden, das Ergebnis soll am morgigen Donnerstag vorliegen. "Die Schüler befinden sich bis Bekanntgabe des Testergebnisses aus Sicherheitsgründen zu Hause", so Schiller. Zudem habe man in Abstimmung mit Gesundheitsbehörden und der Schulärztin "alle zur Verfügung stehenden Maßnahmen getroffen, um auch die kleinste Unsicherheit in Bezug auf Corona auszuschließen". Sollte der Jugendliche positiv auf das Virus getestet werden, müssten die Gesundheitsbehörden über die weitere Vorgehensweise entscheiden.

Die 52 Schüler aus zwei Klassen hätten gemeinsam eine Deutschschularbeit schreiben sollen, diese sei nun auf nächste Woche verschoben worden. "Die Maturavorbereitung geht nach Plan weiter", betonte Schiller.