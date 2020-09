Die Beheizung werde nur mit elektrischen Strahlern erlaubt, nicht mit Gas. Die für den Sommer bestehende Befreiung der Gebühren werde fortgesetzt.

Das Rathaus der zweitgrößten niederösterreichischen Stadt berichtete am Dienstag von einer Einigung der bunten Stadtregierung aus ÖVP, SPÖ und FPÖ. Ein entsprechender Antrag werde in der Sitzung des Gemeinderates am kommenden Montag (21. September) zur Beschlussfassung vorgelegt. Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) sprach von einem nächsten Schritt zur Unterstützung lokaler Unternehmen, "im konkreten Fall der Gastronomen".