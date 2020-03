Nachdem am Dienstag der erste Fall in Wiener Neustadt bestätigt wurde, hat sich diese Zahl einen Tag später nicht verändert: Wie der NÖ Sanitätsstab bekannt gab, hält Wiener Neustadt weiterhin bei einem bestätigten Fall, in dem ein Patient positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Coronavirus Erster bestätigter Fall in Wiener Neustadt

Insgesamt wurden bisher 1.806 Personen in ganz Niederösterreich getestet. Davon fielen 1.375 Tests negativ und 239 positiv aus. 192 werden noch ausgewertet. Zwei von den 239 positiv getesteten Personen sind genesen.

Die im Vergleich zu gestern 58 weiteren Fälle stammen aus den Bezirken Bezirken Amstetten (5), Bruck an der Leitha (3), Baden (4), Korneuburg (3), Krems-Stadt(1), Mödling (8), Melk (3), Mistelbach (4), Neunkirchen (8), St. Pölten-Land (5), Scheibbs (1), Tulln (12) und Waidhofen an der Thaya (1).

Die 239 bestätigten Fälle in Niederösterreich verteilen sich auf die Bezirke Amstetten (36), Bruck an der Leitha (10), Baden (8), Gänserndorf (2), Hollabrunn (2), Korneuburg (46), Krems (4), Krems-Stadt (2), Lilienfeld (4), Mödling (29), Melk (6), Mistelbach (11), Neunkirchen (15), St. Pölten-Stadt (1), St. Pölten-Land (18), Scheibbs (3), Tulln (40), Wiener Neustadt (1) und Waidhofen an der Thaya (1).