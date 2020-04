Rund die Hälfte aller bislang positiv auf das Coronavirus getesteten Personen in Wiener Neustadt sind wieder genesen: Bis Dienstagmittag wurden aus der Stadt 38 positive Tests gemeldet. Davon gelten 20 Personen bereits als genesen.

Im Bezirk wurden (Stand: Dienstagmittag) bislang 60 positive Tests verzeichnet.

Obwohl das Landesklinikum noch nicht als „Corona-Spital“ gilt, in das Patienten, die mit dem Virus infiziert sind, zur Behandlung gebracht werden, gab es in der Vorwoche die erste Corona-Patientin, die im Spital verstorben ist. Eine 73-Jährige verstarb im Landesklinikum. Laut Jürgen Zahrl, Sprecher der Landeskliniken-Holding, habe die Frau an einer Grunderkrankung gelitten, wegen der sie in Neustadt in Behandlung war.

Insgesamt gibt es im Spital rund eine Handvoll Patienten, bei denen das Virus festgestellt wurde; sie werden abgesondert und isoliert behandelt.