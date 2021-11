Inzidenz im Bezirk Wiener Neustadt über 1.000

Die Coronazahlen schnellen in Stadt und Bezirk Wiener Neustadt weiter in die Höhe: Im Bezirk Wiener Neustadt haben sich in den letzten sieben Tagen 793 Menschen mit dem Virus infiziert, die Inzidenz liegt derzeit bei 1.003.

Auch in der Stadt klettern die Zahlen weiter nach oben, hier liegt die Inzidenz derzeit bei 880, in den letzten sieben Tagen haben sich 380 Personen infiziert. Aktuell sind 432 Menschen in Wiener Neustadt positiv getestet. In Wiener Neustadt sind bisher 102 Menschen mit dem Virus verstorben, im Bezirk 103.