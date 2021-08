Die Zahl der Corona-Infizierten in Wiener Neustadt steigt weiterhin stark an: Derzeit sind 127 aktiv Infizierte gemeldet, die Inzidenz liegt mittlerweile bei 215. Zur Erinnerung: Am 9. Juli war sie bei 0 gelegen. Damit liegt die Stadt aktuell auf Platz drei in Österreich. Die Inzidenz ist nur in den oberösterreichischen Gemeinden Wels (287) und Eferding (256) höher als in Wiener Neustadt.

ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger erklärte zu den steigenden Coronazahlen in der Stadt am Freitag, dass viele Fälle im Zusammenhang mit Reiserückkehrern stehen würden - etwa aus den Balkanländern.