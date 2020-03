Der Zugang zum Landesklinikum wurde am Montag eingeschränkt: Ins Haus kam man nur noch über den Haupteingang. Dort wurde bei Patienten, die auf eigene Faust zum Spital kamen, gleich Fieber gemessen und eine „Reise-Anamnese“ durchgeführt: „Bei der kleinen Triage-Station soll gleich abgeklärt werden, ob ein Patient möglicherweise isoliert oder nach Mödling überstellt werden soll“, erklärt Krankenhaus-Sprecherin Doris Zöger im Gespräch mit der NÖN.

Bei Patienten, die mit einem der Rettungsdienste zum Landesklinikum gebracht wurden, sollte unterwegs schon Fieber gemessen und eine Abklärung über Reisen in der jüngsten Vergangenheit durchgeführt werden.

Am Haupteingang positioniert waren am Montag auch Polizisten: „Es ist alles ruhig, wir wollen aber sichergehen, dass immer alles geordnet abläuft, daher haben wir uns hier Unterstützung geholt“, so Zöger.

Besuchsverbot im Landesklinikum

Um der Verbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken, gilt in allen Landeskliniken aktuell ein strenges Besuchsverbot: „Davon ausgenommen sind natürlich Väter, die ihre neugeborenen Babys besuchen möchten“, sagt Doris Zöger, „bei Palliativpatienten ist es eine Entscheidung im Einzelfall.“ Wer einen Palliativpatienten als Angehörigen hat, wird gebeten, sich direkt an den Vorstand der jeweiligen Abteilung zu wenden.

Bei Verdacht Rat per Telefon einholen

Der Einsatz der Exekutive soll auch dazu dienen, das Besuchsverbot, das am Landesklinikum gilt, durchzusetzen. An manchen Spitälern hat es in den ersten Tagen des Besuchsverbotes einige Verstöße dagegen gegeben. Auch einzelne Fälle, in denen Patienten mit Corona-Verdacht inklusive Begleitpersonen einfach ins Spital spaziert sind, wurden gemeldet. Personen, die Symptome einer möglichen Erkrankung mit dem Coronavirus zeigen, werden bekanntlich angehalten, sich unter der Telefonnummer 1450 an die telefonische Gesundheitsberatung zu wenden.

Vorbereitungen für isolierten Bereich

Da es bis Montagnachmittag noch keine Fälle von Coronavirus in der Stadt gab, war die Lage im Landesklinikum entsprechend ruhig.

Die Vorbereitungen auf eine mögliche Verschlechterung der Lage liefen in den vergangenen Tagen jedoch auf Hochtouren: „Wir sind rund um die Uhr dabei, uns auf eine Situation vorzubereiten, in der wir diagnostizierte Covid-19 Patienten im Haus haben“, sagt Sprecherin Doris Zöger.

Für den Ernstfall wurden längst Pläne erstellt, welche Räumlichkeiten des Hauses für die Behandlung der Patienten isoliert werden.

Vorbereitet wurde auch die Möglichkeit, Coronavirus-Tests direkt vor Ort im Landesklinikum auszuwerten: „Soweit sind wir noch nicht, aber die Vorbereitungen auf diesen Schritt laufen schon“, so Zöger.

Vorerst jedoch wurden die Abstriche weiterhin noch in Mödling durchgeführt und die Tests anschließend wie bisher in Wien ausgewertet.