Feuerwehr musste Frau nach Unfall aus Auto befreien

Schwerer Unfall am Dienstag gegen 14.35 Uhr im Gemeindegebiet Hohe Wand: An der Kreuzung Richtung Netting krachte es. Dabei wurden eine 24-jährige Frau aus Wiener Neustadt und ein 84-jähriger Mann aus dem Bezirk Wiener Neustadt verletzt. Die Pkw-Lenkerin erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades und war in ihrem Pkw eingeklemmt.

Sie wurde von der Feuerwehr (im Einsatz waren die Feuerwehren Winzendorf, Netting und Stollhof) aus dem Fahrzeug befreit und notärztlich versorgt. Der 84-Jährige erlitt bei dem Verkehrsunfall ebenfalls Verletzungen unbestimmten Grades. Die beiden Verletzten wurden mit dem Rettungsdienst in das Landesklinikum Wiener Neustadt verbracht.

