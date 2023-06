81 Zillenbesatzungen beim Cup-Bewerb der FF Wopfing in Waldegg

Die beste Zeit des Tages im Einer erreichte Simon Ebner (Zfc Enns-Enghagen) mit 06:48,2. Im Zweier stellten Gerald Steyrer und Otto Zehetbauer (HSV Hainburg) mit 06:12,9 die Bestzeit auf.

Vizebürgermeister Peter Zens, Bürgermeisterin Katharina Trettler (beide ÖVP), Michael Richard Zehetner, Ben Grabenwöger, Valentin Adlaßnig, Michael Zehetner, Lorenz Klesl, Dietmar Zehetner und Bernd Steinbrecher. Foto: zVg

Ausgezeichnet waren die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Wopfing: Im Einer konnte Michael Richard Zehetner die gesamt siebtschnellste Zeit und im Zweier mit Partner Valentin Adlaßnig die gesamt drittschnellste Zeit fahren. Die Mannschaft der FF Wopfing belegte den hervorragenden 2. Gesamtrang.

Bürgermeisterin Katharina Trettler und Vize Peter Zens nahmen gemeinsam mit Bernd Steinbrecher die Siegerehrung vor, in Vertretung des Abschnittsfeuerwehrkommandos war Harald Neumann mit dabei. Ein großes Dankeschön geht seitens der Veranstalter an die Sponsoren Tankstelle Hütterer, Installation Josef Schönthaler, ÖVP Waldegg und SPÖ Waldegg, weiters an die Grundbesitzer Veronika und Robert Schmid für die Benützung der Anlage. Ein Dank gilt auch der FF Klosterneuburg für das Bereitstellen der Zillen, Elektro Bernhard Reinmüller für den Elektroanschluss, Leopold Stockreiter für den WC-Container und allen Helfern der FF Wopfing.