Wr. Neustadt: Gleichenfeier für 67 Wohnungen in der Kollonitschgasse 5

Rund neun Monate nach Baubeginn wurde in der Kollonitschgasse Gdie Dachgleiche für das Bauprojekt „KOLL.home“ gefeiert. Im Zuge der Gleichenfeier, die nach alter Tradition mit Gleichenspruch und erfolgreich zerbrochenem Trinkglas zelebriert wurde, überreichte NID-Geschäftsführer, Baumeister Michael Neubauer das traditionelle Gleichengeld an den Polier des Generalunternehmers Handler Bau, Thomas Konlechner – stellvertretend für die Bauarbeiter, die bis zur Dachgleiche an dieser Baustelle beschäftigt waren.

Gebaut werden hier 67 Eigentumswohnungen, die von der EHL Wohnen GmbH vertrieben werden. Die Wohnungen haben eine größe von 40 bis 100 Quadratmetern, die noch verfügbaren Einheiten sind ab 202.000 Euro zu haben.

ÖVP-Gemeinderat Robert Pfisterer, Michael Neubauer (NID), Karina Schunker (EHL Wohnen), ÖVP-Gemeinderat Christian Filipp und Michael Schranz (Handler Bau). Foto: NOE Immobilien Development GmbH, Foto Steiger

„Wir setzen im Herzen Wiener Neustadts auf bodensparende Nachverdichtung anstelle zusätzlicher Bodenversiegelung, auf optimale Flächennutzung sowie moderne Energiestandards. Ein hoher Wohnkomfort und die einzigartige Lage machen ‚KOLL.home‘ zu einer attraktiven Wohnadresse. Interessenten können Besichtigungen vor Ort mit dem Vertriebsteam von EHL Wohnen vereinbaren und somit ihr künftiges Zuhause bereits während der Bauphase kennen lernen“, so Michael Neubauer, Geschäftsführer NID.

„Das Projekt ‚KOLL.home‘ überzeugt durch die ausgezeichnete Lage beim Ortskern Wr. Neustadts sowie die unmittelbare Nähe zu großen und vielfältigen Grünflächen, die zahlreiche Freizeitmöglichkeiten bieten. Auch die Verbindung zur Bundeshauptstadt ist hervorragend. Das macht die Wohnungen für eine breite Zielgruppe wie Familien, Paare aber auch Singles äußerst attraktiv und das spiegelt sich auch in der sehr guten Nachfrage wider“, fügt Karina Schunker, Geschäftsführerin der EHL Wohnen GmbH, hinzu.

Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP): "Wohnen in unmittelbarer Nähe zu unserer schönen Innenstadt bietet zahlreiche Vorteile. Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten, ein hochkarätiges und abwechslungsreiches Kulturangebot und nicht zuletzt die optimale Anbindung an den öffentlichen Verkehr sind ebenso Teil des Umfelds wie Grünflächen und Naherholungsräume.“