Wiener Neustadt: Wohnhaus in der Baumgartgasse wird generalsaniert

Die Sanierung erfolgt in zwei Etappen, sie startet im Oktober und soll bis Ende Juni 2024 abgeschlossen sein. Die Gesamtkosten betragen 635.000,- Euro. Die 16 Wohnungen umfassen eine gesamte Nutzfläche von 1.423,93 m2.

Die Sanierungsarbeiten umfassen folgende Bereiche:

Tausch aller Fenster und Balkontüren

Neuherstellung einer Wärmedämmverbundfassade

Kellerdeckendämmung

Dämmung der obersten Geschoßdecke (= begehbare Dämmung im Dachgeschoß)

Kontrolle der Dachflächen und spenglermäßige Anpassung der Giebel

Neuherstellung der Loggiengeländer bzw. Trennwände in den Loggien

Adaptieren der Blitzschutzanlage

Stiegenhausmalerei

Von Oktober bis circa Weihnachten 2023 soll der Fenstertausch und die Fassade des Hauses Baumgartgasse 4b durchgeführt werden inkl. Eingerüstung, ebenso der Fenstertausch bei Baumgartgasse 4a. Im Frühjahr 2024 (Sanierungsstart ist abhängig von der Witterung) wird das Haus Baumgartgasse 4a eingerüstet und saniert. Die kompletten Sanierungsarbeiten sollen bis Ende Juni 2024 abgeschlossen sein. Die Innenarbeiten (Dämmung im Keller und Dachgeschoß) werden im Winter durchgeführt.

„Mit der Sanierung des Wohnhauses in der Baumgartgasse setzen wir in Zeiten der Teuerungen einen maßgeblichen Schritt im Bereich der Energieersparnis. Wir wollen so nicht nur dem Börserl der Bürgerinnen und Bürger etwas Gutes tun, sondern vor allem auch unserer Umwelt, indem wir dort sanieren, wo es sein muss. Und natürlich steigern wir damit auch die Wohnqualität für die Menschen“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) und die für die Stiftung zuständige Stadträtin Sabine Bugnar (SPÖ).

Das Wohngebäude steht im Eigentum der Wiener Neustädter Armen- und Bürgerspitalstiftung. Die Abwicklung des Projektes erfolgt durch die Gemeinnützige Bau- und Wohnungsgenossenschaft „Wien Süd“ eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung.

Es wurde eine Objektförderung beim Land NÖ von rd. 300.000 Euro in Form eines nicht rückzahlbaren Zuschusses zu den laufenden Darlehenszahlungen beantragt.