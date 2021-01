Das Jahr 2021 steht noch immer im Zeichen von Corona. Schwierig zu planen sind in den kommenden Monaten nach wie vor die Kulturevents – viele wurden ja vom letzten Jahr in dieses verschoben.

Im Frühjahr würde etwa das Straßenkunstfestival anstehen, mit dem 15. Juni ist auch das „Iron Maiden“-Konzert im Wiener Neustädter Stadion angesetzt, das eigentlich schon letztes Jahr hätte stattfinden sollen.

Wiener Neustadts größtes Bauprojekt: Die Hans Barwitzius Volksschule in der Breitenauer Siedlung wird verdoppelt und soll noch heuer fertiggestellt werden. Schranz

Eine Fortsetzung des Theater-Reigens in den Kasematten ist hingegen erst ab September 2021 geplant.

Dieses Jahr will die Stadt Wiener Neustadt ein Tourismusprogramm für die Stadt etablieren – mit Christopher Hartmann wurde erst vor wenigen Monaten ein neuer Tourismuskoordinator eingestellt.

Abgeschlossen sollen dieses Jahr auch der „Stadtentwicklungsprozess“ (STEP WN2030+) werden, dazu kommen einige Bauprojekte: So werden etwa der Volksschulzubau sowie der Kindergartenzubau in der Breitenauer Siedlung fertiggestellt. Dazu kommt der Baustart am ehemaligen Stadiongrund in der Giltschwertgasse, wo in den nächsten Jahren rund 500 neue Wohnungen entstehen werden.

Weitergearbeitet wird auch an dem Projekt „Stadtquartier“ am ehemaligen Leiner-Areal, wo Immobilien-Millionär Klemens Hallmann 600 Wohnungen entwickeln will. Dazu errichtet die Stadt dort ein Schulzentrum: Musikschule, Musikmittelschule sowie ein Konzertsaal sind geplant. Vorgesehen ist dieses Jahr auch eine Generalsanierung des Stadttheaters – hier laufen derzeit die Planungen.

Dazu wird in Wiener Neustadt ein zusätzliches Großprojekt vorgestellt: Die „Bahnhof City“ mit Wohnungen, Büros und Einkaufsmöglichkeiten soll dieses Jahr eröffnen.

Bezirk: Finanzielle Mittel bremsen Projekte

Schwieriger sieht es im Bezirk Wiener Neustadt aus. Viele Gemeinden haben ihre Budgets aufgrund der Coronakrise gekürzt, es stehen vor allem die notwendigsten Straßenarbeiten an.

Einige Projekte gibt es aber dann doch: So wird in Weikersdorf der neue Sportplatz eröffnet, in der Gemeinde Hohe Wand entsteht ein Blaulichtzentrum. In Winzendorf ist ein Gesundheitszentrum geplant, ebenso in Lanzenkirchen, wo derzeit mit dem Projekt „Lakeside Lanzenkirchen“ 48 Luxus-Wohnungen entstehen.

Kulturell stehen im Bezirk Wiener Neustadt wie in der Stadt noch einige Fragezeichen hinter den Veranstaltungen: Fix stattfinden dürfte (wie im letzten Jahr) das Erzählkunstfestival „Fabelhaft“ in der Buckligen Welt.

Geplant wären auch das Keltenfestival in Schwarzenbach (Juni) und der Musicalsommer mit „Evita“ in Winzendorf (Juli), im Sommer würden auch die Raimund-Festspiele in Guten-stein anstehen – allerdings mit neuer Intendantin, denn Andrea Eckert gab in diesen Tagen ihren Rücktritt bekannt.