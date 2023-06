Linsberg Asia holt zwei Awards für Werbemedien nach Bad Erlach

Beim Live-Event vor der Wiener Porzellanmanufaktur Augarten mit rund 250 Gästen würdigte die Post die besten Kampagnen ihrer Geschäftskunden in acht Kategorien. Mit dem „Goldenen Horn“ werden Werbekampagnen prämiert.

Linsberg Asia erreichte in der Kategorie „Regional“ Platz zwei und holte sich in der Kategorie „Direct Mailing“ den ersten Platz. „Diese Auszeichnung ehrt uns sehr. Es ist eine tolle Anerkennung und Motivation, wenn es uns gelingt, mit unserer Werbebotschaft unsere verschiedensten Zielgruppen emotional so zu berühren“, freut sich Marketingleiterin Bettina Wülfrath mit ihrem Team.