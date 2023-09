Knödel-Mania bei den Wiener Neustädter Pfadfindern

Tausende Stück wurden von den Pfadis rund um Obfrau Sandra Koschaintsch im Vorfeld gefertigt, am Wochenende war das große Schmausen angesagt. Geschmeckt hat es unter anderem Sparkassen-Vorstand Christian Spitzer, wnsks-Geschäftsführer Thomas Pils, ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger, Bundesrat Matthias Zauner oder SPÖ-Vize Rainer Spenger. Teile der Stadtpolitik packten auch mit an: Sowohl der Nachwuchs von ÖVP-Stadtrat Philipp Gruber als auch jener von Grüne-Stadträtin Selina Prünster sind bei den Pfadis mit dabei, was zur Folge hatte, dass Philipp Gruber zum Knödel-Schnippeln eingeteilt wurde und Selina Prünster für Kaffee-Nachschub sorgte. Eines der Highlights beim Heurigen: Der Auftritt von den „Lost Boy Scouts“ rund um Alexander Fleischer, Manfred Heger, Thomas „Seicherl“ Rath und Thomas Letz.

Das Küchen-Team: Birgit Helnwein, Uschi Eidler, Wolfgang Klabuschnig, Alina Schrittwieser, Hubert Eidler, Sonja Schöbitz, Sigrid Giehsauer und Philipp Gruber. Foto: Schranz,NÖN

Birgit Helnwein, Theo Schöbitz, Selina Prünster, Hartmut Schöbitz. Fotos: Schranz Foto: Schranz,NÖN