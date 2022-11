Bezirk Wr. Neustadt: Umfahrung bleibt Thema

Die Ostumfahrungs-Debatte ist um eine Facette reicher. Die SPÖ will das Projekt neu evaluieren, wie Landesparteichef Franz Schnabl und Landtagswahl-Kandidat und Wiener Neustadts Vizebürgermeister Rainer Spenger sagen. Spenger: „Es ist eine richtungsweisende Verkehrsmaßnahme und ein gravierender Eingriff in die Natur – da kann es kein Fehler sein, wenn man noch einmal nachdenkt: Ist das gescheit? Wollen wir uns das leisten, können wir uns das leisten?“

„Auf konkrete Fragen gab es keine Antworten.“

Am Freitagabend kam es in Lichtenwörth zu einer Versammlung mit den betroffenen Bauern. Dazu geladen hatten Wiener Neustadts ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger und Lichtenwörths ÖVP-Bürgermeister Manuel Zusag, anwesend waren auch Gegner der Umfahrung. Über den Verlauf des Abends gehen die Meinungen auseinander. „Auf konkrete Fragen gab es keine Antworten. Im Gegenteil, es sind noch viel mehr Punkte offen als vorher. Für mich ist es jetzt noch klarer, dass ich meine besten Äcker behalten will“, gibt sich etwa Landwirt Johann Müllner kämpferisch. Gegner-Anwalt Wolfram Proksch über das Vorgehen des Landes NÖ: „Die Verhandlungen mit den Bauern sind völlig intransparent. Es soll offenbar bewusst nur Einzelgespräche geben. Gelockt werden die Landwirte mit Ersatzflächen, die man ihnen aber offenbar erst anbieten will, wenn sie vorher der Grundabtretung für den Straßenbau zustimmen und auf weitergehende Ansprüche verzichten.“

„Es soll keine Enteignungen geben. Was zu klären ist, klären wir im Miteinander, so wie es sich hier in unserer Region bewährt hat.“

Klaus Schneeberger

Als „konstruktiv und respektvoll“ bezeichnet hingegen Lichtenwörths Bürgermeister Manuel Zusag den Abend. Zwischen den Landwirten, den politischen Vertretern und den Planern werde es weitere Gespräche geben. Dazu gehöre auch das Thema der Ersatzflächen für die betroffenen Bauern. „Unsere Bauern haben klare Vorstellungen und wissen, was sie für ihre Zukunft brauchen. Darauf werden die nächsten Gespräche aufbauen, Lösungen für offene Punkte werden wir miteinander und ohne Zurufe von außen finden.“ Gegenüber der NÖN erklärt ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger: „Es soll keine Enteignungen geben. Was zu klären ist, klären wir im Miteinander, so wie es sich hier in unserer Region bewährt hat.“ Es gäbe kein Straßenbauprojekt, wo so viele Hintergrundgespräche geführt werden, betont er. Den Meinungsschwenk der SPÖ will Schneeberger nicht näher kommentieren, nur so viel: Die SPÖ sei damit „unglaubwürdig“.

Spannung im Wahlkampf

