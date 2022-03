Katzelsdorf/Grimmenstein: Mit 19 Jahren Autorin

Was haben die 17-jährige Amira aus Österreich, der italienische Arzt Antonio, der Farmbetreiber Jack aus Texas und Ling aus Peking gemeinsam? Sie alle kämpfen – vom schulischen Leistungsdruck bis hin zur an Leukämie erkrankten Tochter – mit ihrem Schicksal. Bis plötzlich mit Corona die große Unbekannte heranrollt – und die vier vor eine noch größere Herausforderung stellt ...

Mit dieser Ausgangslage konfrontiert Magdalena Ungersbäck all jene, die ihr Erstlingswerk „Weltschmerz und Wahnsinn“ lesen.

Auf 172 Seiten lässt die erst 19-jährige Grimmensteinerin, die im Vorjahr ihre Matura am Gymnasium Katzelsdorf abgelegt hat, vier fiktive Persönlichkeiten abwechselnd zu Wort kommen. Und widmet sich nicht nur den höchst unterschiedlichen Problemen jedes einzelnen Charakters, sondern auch jenem Virus, das unser aller Leben seit zwei Jahren prägt. „Mich hat interessiert, wie verschiedenste Menschen, die an sich nichts miteinander zu tun haben, mit demselben Problem konfrontiert werden und was sie tun“, sagt Ungersbäck über die Idee zu dem Buch, mit dem sie – wie könnte es anders sein – im ersten Lockdown begann.

Lesen und Schreiben haben Ungersbäck, die in Wien Politik- sowie Theater-, Film- und Medienwissenschaften studiert, schon immer interessiert. Die ersten Kritiken für das Werk fallen sehr positiv aus: Die Österreichische Literaturgesellschaft lobt die „authentischen Charaktere“.

Die 19-Jährige ist auf den Geschmack gekommen – und plant weitere Bücher. Und will die Schriftstellerei am Allerliebsten auch beruflich verfolgen. „Eigentlich kann ich mir nichts anderes vorstellen!“

