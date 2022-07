Wiener Neustädter Mariensäule wird generalsaniert

1678 heirateten in Wiener Neustadt zwei Halbschwestern von Kaiser Leopold I. in der St. Georgs-Kirche der Burg zwei deutsche Fürsten. Bischof Leopold Karl von Kollonitsch nahm das zum Anlass, eine Mariensäule zu stiften, die 1679 geweiht wurde.

Bischof Franz Anton Graf von Buchheim ließ zum Gedächtnis an die Pest sechs Statuen mit Pestheiligen rund um die Mariensäule errichten, die am 10. Juni 1714 geweiht wurden.

Am 20. Juni 1915 wurde bei der Mariensäule ein Wehrschild in Eisen präsentiert. Dies war eine Spendenaktion der „Kriegsnagelungen“: Jeder Spender durfte einen Nagel in das Wehrschild einschlagen. Dem Spendenaufruf schlossen sich tausende Personen, Institutionen und Firmen an.

Bomben im Zweiten Weltkrieg und eine Sturmkatastrophe 1946 verursachten große Schäden. Die letzte Restaurierung erfolgte 1995 . 2005 wurden Risse behoben.