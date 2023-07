Eiszeit in Wiener Neustadt: Von Bratapfel bis Radler

Der kalte Sommerhit – Eiscreme – ist an den heißen Tagen kaum wegzudenken. Die Vielfalt ist groß und die Geschmäcker verschieden. In Wiener Neustadt gibt es zahlreiche Eisdielen mit verschiedenstem Angebot.

Seit wenigen Tagen geöffnet hat „Ice Baby“ in der Fußgängerzone Herzog-Leopold-Staße gegenüber des Theaters. Dahinter steckt Christian „Rizzo“ Spritzendorfer, das Eis wird von „JH – Der Eismacher“ (Jürgen Höfler) produziert. Geöffnet ist vorerst Freitag bis Sonntag. Neben Eis gibt es auch Kaffee zu kaufen, „mit der Wiedereröffnung des Theaters im nächsten Jahr werden wir auch vermehrt Kaffee & Co. für die Theaterbesucher anbieten“, erklärt Spritzendorfer. Unter anderem gibt es ein „Smarties-Eis“ für Kinder, beim Besuch der NÖN überzeugte das „Bratapfel-Eis“, das stark an einen Apfelstrudel erinnerte.

Besitzerin Annamaria Birkàs in der „Manna Eisbar und Konditorei“. Foto: NÖN, Elisabeth Mörth

In der Wiener Straße befindet sich die „Manna Eisbar und Konditorei“. „Uns gibt es seit zwölf Jahren und viele Leute kennen uns schon. Wir bieten täglich 25 bis 30 frische Eissorten an, haben viele Standardsorten und manche wechseln je nach Saison. Außerdem gibt es bei uns Diabetikereis, vegane Sorten, Ice Slush im Sommer und neuerdings auch einen Cold Brew Tea“, erklärt die Besitzerin Annamaria Birkàs. Punschkrapfen, Maracuja, Milchreis und Sachertote sind hier die Verkaufhits. Die Geschmacksrichtung Maracuja überzeugt beim Geschmackstest mit ihrer Cremigkeit und schmeckt natürlich fruchtig. Eine Kugel in der „Manna Eisbar und Konditorei“ kostet 1,80 Euro.

Besitzerin Christine Horvath mit ihren Kindern Anna und Michael Horvath vor dem Eisalon „Horvath“. Foto: Eissalon Horvath, zvg.

Knappe 100 Meter weiter, beim Domplatz, befindet sich der „Eissalon Horvath“. Dieser setzt auf Tradition und Regionalität. „Wir sind ein Familienbetrieb und unser Eis wird nach Originalrezepten von meinem Mann hergestellt. Wichtig sind regionale Zutaten und alle unsere Fruchteissorten sind vegan. Außerdem ist mir die persönliche Betreuung meiner Gäste wichtig“, erläutert Christine Horvath. Hier sind vor allem Standardeissorten vertreten: „Wir haben keine außergewöhnlichen Eissorten, weil meine Kunden wollen ein Malaga, Pistazie oder Nougat“, fügt die Besitzerin hinzu. Den „Eissalon Horvath“ gab es bereits einmal für 25 Jahre und wurde jetzt wieder neu geöffnet. Die Verkaufshits im Sommer sind Holunderblüteneis, Eiskaffee und Affogato. Eine Kugel kostet hier 1,80 Euro.

Susi Karas betreibt den "Eis-Greissler"-Standort in der Neunkirchner Straße. Foto: NÖN, Elisabeth Mörth

Wirft man einen Blick in die Vitrine des Eis-Greisslers in der Neunkirchner Straße, fallen so manche ausgefallene Eissorten auf. Etwa Kürbiskernöl, Grießschmarrn und Holunderblüte. Dem Eis werden weder Zusatzstoffe noch Konservierungsmittel zugefügt und überdies werden auch zuckerreduzierte Sorten angeboten. Das Speiseeis auf Sorbetbasis besitzt einen Fruchtanteil von 60 Prozent und ist zudem auch vegan. „Butterkeks und Himbeere sind unsere Topseller. Im Sommer, wenn es warm ist, gehen aber auch die Fruchtsorten gut“, so die Betreiberin dieses Standorts, Susi Karas. Geschmacklich überzeugt das „Erdbeer-Kefir-Eis“ auf alle Fälle und beeindruckt vor allem durch den natürlichen Geschmack.

Denise Raschke und Christian Salek. Foto: zvg

Der Familienbetrieb „Salek“ in der Ungargasse legt Wert auf Tradition. „Wir sind vermutlich schon am längsten hier in Wiener Neustadt und bieten täglich frisches Speiseeis an. Es gibt meistens über zehn vegane Sorten und noch 20 andere“, sagt Isabella Salek. Diese werden hier saisonal angepasst und alle zwei Wochen gewechselt. Am beliebtesten seien Sorten wie Cookies, Raffaello und White Cranberry.

Sabine Holube, Mitarbeiterin des Eisfensters „Golosetti“. Foto: NÖN, Elisabeth Mörth

In unmittelbarer Bahnhofsnähe befindet sich das Eisfenster „Golosetti“. Hier gibt es eine im Vergleich etwas kleinere Vitrine, aber: „Das Besondere sind bei uns eigentlich die Eissorten, weil wir diese hier selbst mit der Maschine produzieren. Es gibt immer vier vegane Sorten und die Eisshakes aus zwei Kugeln und Milch kommen auch gut an“, so Mitarbeiterin Sabine Holube. Für Abwechslung sorgt beim Eisfenster das regelmäßige Austauschen einzelner Sorten. Derzeit kurios im Angebot: „Radler“-Eis. Dieses schmeckt sehr zitronig und frisch. Eine Kugel vom Eisfenster „Golosetti“ in der Pöckgasse kostet 1,60 Euro.