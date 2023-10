Jubel über Sieg der Wiener Neustädter Kicker gegen Scheiblingkirchen

Als Matthias Binder in Minute 20 die Rote Karte sah, hätten selbst Edelfans wie Hannes Winkler oder Mario Stargl kaum noch an den Sieg der Blau-Weißen geglaubt. Timo Etlinger brachte Wiener Neustadt nach einem Abwehr-Blackout von Scheiblingkirchen vor 1.350 Zuschauerinnen und Zuschauern in Führung. Die „FreakShow“, darunter Armin Komoli und Michael Aufreiter, peitschten ihren SC 90 Minuten lautstark nach vorne, ehe die Hausherren sich tatsächlich mit 1:0 durchsetzten. Wolfgang Weibl und Peggy Fleck feierten nach dem Derbysieg noch ausgelassen im VIP-Bereich weiter.