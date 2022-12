„Sprache bleibt der Schlüssel zu Integration“: Stadt zieht Bilanz

Werbung

2016 startete die Stadt in einem Pilotversuch die „Deutschförderklassen“ für Kinder mit Migrationshintergrund und Sprachdefiziten. Sechs Jahre später fällt die Bilanz für das Modell, das 2018 vom Bund österreichweit eingeführt wurde, positiv aus: „Unsere Zahlen für Wiener Neustadt zeigen eindeutig positive Effekte und bestätigen unseren Weg“, sagt ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger. Direktorin Ariane Schwarz kann das für die Otto Glöckel Volksschule bestätigen: In der Deutschförderklasse, wo die Kinder 15 Wochenstunden intensiv an ihren Sprachkenntnissen arbeiten, seien die Fortschritte größer als in den Deutschförderkursen, die zusätzlich zum regulären Unterricht stattfinden. „Die Kinder fanden problemlos Anschluss im Unterricht in der Stammklasse und konnten gut reintegriert werden“, sagt Schwarz: „Bei den Abschlussklassen besuchen seither mehr Schulabgänger der vierten Klassen erfolgreich das Gymnasium.“

In der VS Otto Glöckel beträgt der Migrationsanteil bei den Schülern der neun Klassen (davon eine Deutschförderklasse) 89 Prozent; 70 Prozent der Kinder haben laut Schwarz türkischen Migrationshintergrund. Das bringe Vorteile für die Deutschförderklasse: Die Gruppe sei sehr homogen, daher finde sprachliche Förderung auch in Mathematik und im Sachunterricht statt. Dass an der Schule Kolleginnen tätig sind, die Migrationshintergrund haben und fließend Türkisch sprechen, sei ein Plus.

Appell an die Eltern

Die Kinder werden vor Schuleintritt getestet und haben während des Schuljahres die Möglichkeit, bei Fortschritten und einem neuerlichen Test in die Stammklasse zu wechseln. Seit Beginn des Schuljahres gibt es nach dem Übertritt in die Regelschulklasse spezielle Förderungen, für die der Bund 4,5 Millionen Euro pro Schuljahr österreichweit vorsieht.

Als Knackpunkt sehen sowohl Schneeberger als auch Schwarz die Eltern, an die der Stadtchef einen Appell richtet: „Wenn die Kinder nach Hause zurückkommen und nur mehr in ihrer Sprache sprechen, ist das natürlich nicht förderlich. Daher ist es wesentlich, dass wir den Eltern mitgeben, wie wichtig die deutsche Sprache für die Weiterentwicklung der Kinder ist.“ Er verweist auch auf die Zahlen des AMS: Während die Arbeitslosenquote in der Stadt bei Österreichern aktuell bei 6 Prozent liege, betrage sie bei türkischen Staatsbürgern 16 Prozent. Schneeberger: „Die deutsche Sprache ist und bleibt der wichtigste Schlüssel zu einer erfolgreichen Integration – sozial, gesellschaftlich und beruflich.“

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.