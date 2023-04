„Doppelt leben hält besser“: fulminante Theater-Premiere in Hollenthon

Als sich Wolfgang Stangl, der Obmann von Die Bühne! Hollenthon, bei den letzten Aufführungen im Frühling 2019 vom Publikum mit „Wir sehen uns wieder – nächstes Jahr, hier in Stickelberg“ verabschiedete, dachte er nicht daran, dass das Wiedersehen auf der Bühne in Stickelberg vier Jahre auf sich warten lassen würde.

Am vergangenen Wochenende war es soweit: Die Bühne! Hollenthon feierte am Freitag die Premiere von „Doppelt leben hält besser“ und hatte auch am Samstag und am Sonntag eine Aufführung desselbigen Stückes im Programm.

Im Mittelpunkt der Geschehnisse steht ein Taxifahrer, der ein Doppelleben führt. Nach einem Unfall gerät das bestens organisierte Leben durcheinander. Ein Durcheinander, bei dem sich auf der Bühne die Verwicklungs-Drehzahl parallel mit der Anstrengung der Lachmuskeln im Publikum steigerte.

Inspektor Krammer (Robert Neumüller, Mitte) erzählt vom Kosenamen für seine Frau – dabei können Sigi Beck (Bernd Rathmanner, links) und Hans Schmidt (Wolfgang Stangl) ihren Tee nicht im Mund behalten. Foto: Die Bühne! Hollenthon

Verwechslungen aller Art wurden in dem Theaterstück miteinander verknüpft, was zu urkomischen Situationen führte, in denen sich die Darsteller mit der jeweiligen Rolle voll identifizierten und die damit verbundenen Emotionen entsprechend bewusst intensiv und stark auf der Bühne auslebten. Hysterische Schreie, sexhungriges Hummel-Gebrummel sowie naive Nachfragen inklusive.

Unter der Regie von Birgit Stangl wurde diese temporeiche Komödie von Wolfgang Stangl, Bernd Rathmanner, Anni Wödl, Sabine Gremel, Franziska Stangl, Robert Neumüller und Franz Oberger auf die Bühne gebracht und bliebt durch die schnelle, fast hektische Abfolge der sich überschneidenden Handlungen bis zum Schluss äußerst spannend.

Interesse bekommen? Am kommenden Wochenende gibt es am 21. April (20 Uhr), 22. April (20 Uhr) oder 23. April (19 Uhr) noch Aufführungen. Tickets können hier reserviert werden: buehnehollenthon.at/termine-tickets

