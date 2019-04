Schon die Begrüßung als Flugansage bietet einen stimmungsvollen Einstieg in das Stück „Boeing Boeing“, das am Freitag in Stickelberg bei Die Bühne! Hollenthon Premiere feierte. Das pointenreiche Stück handelt von einer Wiener Architektin (Franziska Stangl), die Beziehungen mit drei Piloten (Wolfgang Stangl, Fritz Wollny und Bernd Rathmanner) unterhält. Keiner weiß vom anderen: „Das Kommen und Gehen ist genau berechnet“, versichert sie ihrer Tante (Sabine Gremel), die plötzlich zu Besuch kommt.

„Patrizia, du bist ein Luder“, ist ihre Reaktion darauf, bis sie selbst Gefallen an diesen charmanten Flugkapitänen findet. Die Zügel im Hintergrund hat der Butler (Robert Neumüller) fest im Griff, er bringt den Haushalt entsprechend der Flugpläne immer passend auf Vordermann. Wobei er immer wieder betont: „Für einen anständigen Butler ist das kein Leben in diesem Haus.“

zVg Architektin Patrizia (Franziska Stangl) beteuert Pilot John (Fritz Wollny) ihre Liebe.

Dass das Chaos dennoch nicht ausbleibt, als sich plötzlich alle Flugpläne verändern, ist klar und damit ist die Unterhaltung bei den Besuchern garantiert. Alle sechs Darsteller begeistern mit ihrer ausdrucksstarken Darstellung und hauchen somit dem Stück entsprechend Leben und Witz ein. Besonders sind jedenfalls die Akzente (englisch, französisch und spanisch), die sich die Piloten dafür angeeignet haben. Grandiose Übersetzungs-Versprecher, wie „Ich werde jetzt gleich in die Luft gehen.“ statt „Ich werde jetzt gleich abfliegen.“ werden nicht nur mit Lacher, sondern auch mit Applaus belohnt. Für die Regie, das Bühnenbild und noch viel mehr verantwortlich, zeichnete auch heuer wieder Birgit Stangl.

Die weiteren Spieltermine stehen im NÖN-Veranstaltungskalender. Platzreservierungen unter www.buehnehoellenthon.at.