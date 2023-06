Die schönsten Badeseen und Naturbäder im Bezirk Wiener Neustadt

Wenn die Temperaturen steigen, steigt auch die Lust auf eine erfrischende Abkühlung. Rund um Wiener Neustadt gibt es einen Badesee und ein Naturbad, die beide großes Potenzial haben zum Lieblingsort während heißer Sommertage zu werden.

Naturbad Bad Fischau-Brunn: Thermalquellen sprudeln wieder

In Bad Fischau-Brunn gibt es zwar keinen Badesee, dafür aber ein schönes Bad natürlichen Ursprungs. In der Vergangenheit immer wieder in die Schlagzeilen geraten, weil aufgrund der Trockenheit nicht mehr beide Becken gefüllt werden konnten, hat sich das Thermalbad mittlerweile erholt. Die Niederschläge der letzten Wochen haben dazu geführt, dass die Thermalquellen wieder sprudeln und dadurch dem beliebten Bad wieder zu neuer Blüte verholfen. Seit kurzem plätschert dort auch wieder der Wasserfall.

Der Wasserfall im Thermalbad Bad Fischau plätschert seit kurzem wieder vor sich hin. Foto: NÖN, Damböck

Wer während des Besuchs im Thermalbad Hunger bekommt, kommt im „Badrestaurant“ bei griechisch-mediterraner Küche auf seine Kosten. Aber auch für einen kleinen Imbiss wird dort gesorgt. Ein Beachvolleyballplatz kann während der Öffnungszeiten genutzt werden, für Kleinkinder gibt es ein Planschbecken. Hunde sind am gesamten Areal nicht erlaubt. Auf der großen Liegewiese gibt es ausreichend Schatten- und Sonnenplätze. Parkplätze sind beim Bad vorhanden, wer im Ort parkt, muss aber auf die Kurzparkzonen achten. Die Wassertemperatur ist mit erfrischenden 18 Grad das ganze Jahr über gleichbleibend.

Buffet vorhanden

Kein barrierefreier Einstieg

Parkmöglichkeiten

Keine Hunde erlaubt

Schattenplätze vorhanden

Der Neudörfler Badesee hat derzeit eine Wassertemperatur von 20 Grad. Foto: NÖN, Hagenbichler

Neudörfler Badesee: Geheimtipp mit türkis-blauem Wasser

Am Ortsanfang Neudörfl, in Richtung Wiener Neustadt, liegt etwas versteckt der Badesee der Marktgemeinde. Der Schottersee besticht mit glasklarem Wasser in türkis-blauer Farbe und einer hervorragenden Wasserqualität bei einer Wassertemperatur von derzeit 20 Grad. Die kleine, aber feine „Taverna Giovanni“ bietet ausreichend Platz zum Genießen von kühlen Getränken, Pizza, Flammkuchen und kleinen Speisen. Ein tägliches Menü wird angeboten. Hunde sind nicht erlaubt. Es gibt eine große Auswahl an Liegeplätzen im Schatten und in der Sonne. Die Anlage bietet einen Spielplatz für die Kleinen, eine „Wasser-Insel“, einen Beachvolleyballplatz und einen mobilen Steg. Da der Wasserstand in den letzten Jahren gesunken ist, ist der Einstieg in den See etwas herausfordernd, aber durchaus zu bewältigen. Parkplätze sind vorhanden.