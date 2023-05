Neue App soll Bürgern in Walpersbach alle wichtigen Infos bringen

Handys sind mittlerweile unverzichtbare Begleiter im Alltag. Weniger als ein Drittel der österreichischen Bevölkerung kann sich ein Leben ohne Smartphone vorstellen. Laut Statistik Austria besitzen 83 Prozent der Bevölkerung ab 15 Jahren ein Mobilgerät und die Nutzung ist bei den unter 30-Jährigen besonders hoch. In der Gemeinde Walpersbach will man auf diesen Trend reagieren.

Jetzt wurde es im Gemeinderat beschlossen: Die CITIES-App würde es ermöglichen, alle wichtigen Anlaufstellen, Formulare und Links einfach und benutzerfreundlich abzurufen. Als erste Gemeinde im Bezirk würde sie diesen Schritt, in eine neue Art der Kommunikation, machen. Die App bietet aktuelle Gemeindeinformationen und -news sowie die Möglichkeit, Anliegen direkt an die Gemeinde zu übermitteln und einen Müllkalender, der an Abfuhrtermine erinnert. Woran sich auf die Walpersbacher Betriebe und Veriene freuen können ist, dass sie sich auf der App präsentieren und mit Bürgern austauschen können. ÖVP-Ortschef Peter Lielacher betont: „Wir müssen heute auf den digitalen Sektor unserer Gemeinde schauen – um so viele Leute wie möglich zu erreichen.“

Die CITIES-Bonuswelt

Für die Gemeinde war es von Anfang an wichtig, dass die Nutzung der App für Bürger sowie Vereine kostenlos ist. Betriebe können das Service gegen einen kleinen Jahresbeitrag nutzen, um das Projekt zu finanzieren. Außerdem bietet die App auch digitale Sammelpässe und attraktive Angebote, Coupons und Gewinnspiele, die allen teilnehmenden Betrieben zugutekommen.

Verbinden statt verstecken

Anstelle von Insellösungen ist die CITIES-App grenzüberschreitend. Wie das funktioniert, erklärt CITIES-Sales Manager Helmut Spörk: „Unsere Nutzer können sich nicht nur mit der eigenen Gemeinde, sondern auch mit anderen Städten und deren Unternehmen und Vereinen verbinden.“ Damit können alle Nutzer Infos, News und Events auch in umliegenden Orten entdecken. "Wer dabei Sorge um den Datenschutz hat oder das Sammeln von Daten im Hintergrund befürchtet, die weiterverkauft werden, kann beruhigt sein", so Spörk. Die gesamte App ist mehr als nur DSGVO-konform umgesetzt. "Anders als bei Facebook & Co. werden keine personenspezifischen Daten gespeichert. Das gilt sowohl für Gewinnspiele und Aktionen als auch für die gesamte App."

Nächster Stopp: Zukunft

Die CITIES-App ist kostenlos im App-Store erhältlich und wird ständig weiterentwickelt. Sie hat sich in knapp 140 österreichischen Städten und Gemeinden bereits etabliert.

