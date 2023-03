Neues Angebot für die Bürger am Gemeindeamt in Hollenthon

Der erst vor kurzem erfolgte Anschluss des Hollenthoner Gemeindeamtes an die Glasfaser-Datenautobahn wurde in den letzten Wochen von der Gemeinde zum Anlass genommen, die gesamte EDV zu optimieren oder zu erneuern. Besonders erwähnenswert ist dabei die neue digitale Amtstafel im Vorraum des Gemeindehauses. Sie hebt das Informationsangebot für die Bevölkerung auf ein bisher nicht mögliches Niveau. ÖVP-Bürgermeister Manfred Grundtner: „Es geht einfach übers Internet. Da können Sachen drauf sein, die auf der Amtstafel aus Platzgründen nicht drauf sein können. Das Zweite ist, die Leute nehmen das besser an und drittens gehört das zu einer zeitgemäßen Gemeinde dazu.“

Ebenfalls neu ist hier in dem auch als Buswarteraum genutzten Foyer das freie, kostenlose WLAN für alle.

Ende der 1980er Jahre kam in der Gmeindestube der erste Computer zum Einsatz. Dazwischen liegt eine rasante Entwicklung, die jetzt mit dem neuen Touchscreen im Vorraum, dem Betriebssystem Windows 11 und dem Umstieg auf Tablets ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht hat.

Die derzeitige Ausstattung ermöglicht mobile PC-Arbeitsplätze, und die neuen Tablets sind auch gut fürs Home Office geeignet.

Die gesamte Umstellung konnte mit den Firmen Sanz, Dissauer und Hunczak von heimischen Unternehmern bewerkstelligt werden.

