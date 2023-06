HTL-Absolventen machen Gebäude in Hochneukirchen fit für die Zukunft

Anhand der Wohnhäuser im Kastanienweg und in der Kirchengasse, die sich im Gemeindeeigentum befinden, befassten sich die Techniker mit der energetischen Sanierung von Gebäuden, die nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen.

Zielsetzung war es, ein Vorzeigeprojekt für Gemeinden zu schaffen und das erarbeitete Konzept als Richtlinie bei einer möglichen praktischen Umsetzung verwenden zu können. Grundstein war die Digitalisierung der Pläne mit dem Programm „AutoCad“. Weiters wurde eine Heizlastberechnung durchgeführt, um ein aktuelles Ergebnis zu haben und darauf aufbauend die Installation einer PV-Anlage, sowie die Speichermöglichkeit der Sonnenenergie planen zu können.

Für das Wohnhaus im Kastanienweg, das 1927 errichtet und 1989 umgebaut wurde, ist der bereits durchgeführte Tausch von einer Öl- auf eine Pelletsheizung berücksichtigt worden. Auch die Möglichkeit der ökologisch nachhaltigen Nutzung und Bewirtschaftung des Gartens dieses Wohnhauses wurde aufgezeigt.

Für das Wohnhaus in der Kirchengasse, das ab 1955 als Volksschule genutzt und 1984 in Wohnungen umgebaut wurde, wurde der mögliche Anschluss an die Fernwärme oder die Installation einer Zentralheizung geprüft. „Die Ergebnisse dieser umfangreichen Arbeit werden wir in die politischen Entscheidungen aufnehmen“, sagt Bürgermeister Thomas Heissenberger (ÖVP).