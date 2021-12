Wr. Neustadt: Martin Lang ist neuer HTL-Leiter

56 Klassen, 1.319 Schüler und 135 Lehrer: Die HTL ist neben der Fachhochschule die größte Schule der Stadt und hat ab sofort eine neue Leitung: Martin Lang hat die Position von Ute Hammel übernommen, die sich wie berichtet in die Pension verabschiedete.

„Das ist optimal gelaufen.“

Am Dienstag wurde Martin Lang offiziell von Bildungsdirektions-Chef Heinz Kerschbaumer mit der Leitung der Schule betreut. „Eine Lösung mit maximalem Konsens“, so Kerschbaumer. Auch Ute Hammel ist froh über ihren Nachfolger: „Das ist optimal gelaufen.“

Mit Martin Lang übernimmt ein erfahrener HTL-Lehrer die Schule: Seit 1995 unterrichtet er an der HTL, ist seit 2017 Abteilungsvorstand im Bereich Bautechnik. Als Schüler hat der 57-jährige Wiener Neustädter die Ausbildung an der Schule übrigens nicht genossen. Der Matura am BG Babenbergerring folgte ein Studium an der TU Wien. „Damals habe ich gemerkt, dass die HTL-Schüler einiges voraus hatten. Die konnten nicht nur denken, sondern auch arbeiten und Probleme lösen“, erinnert er sich.

„Ich glaube an das Schulsystem HTL, dafür möchte ich als neuer Leiter auch meinen Beitrag leisten“ Martin Lang

Die HTL sei ein Sprungbrett für viele Karrieren, nicht nur im technischen Bereich, „ich kenne auch Ärzte oder Bankdirektoren, die bei uns in die Schule gegangen sind“, sagt Lang. Deswegen ist für ihn auch klar: „Ich glaube an das Schulsystem HTL, dafür möchte ich als neuer Leiter auch meinen Beitrag leisten“, sagt er im Gespräch mit der NÖN. Neben der Überwindung der Corona-Krise will Martin Lang auch die Projekte und Visionen von seiner Vorgängerin Ute Hammel weiterführen.

Die wurde übrigens gleich mit zwei Dekreten von Heinz Kerschbaumer verabschiedet. So gab es nicht nur von der Bildungsdirektion, sondern auch vom Ministerium „besonderen Dank und Anerkennung“, „da muss man schon viel richtig gemacht haben“, meinte Heinz Kerschbaumer.