Wiener Neustädter Herrengasse wird zur Ö3-Disco

Stimmung, Spaß, die besten Partyhits: Die Ö3-Disco macht im September wieder Halt in Niederösterreich, unter anderem in Wiener Neustadt. Am Freitag, dem 1. September, steht Ö3-DJ Johnny Mayerhofer in der Herrengasse in den Startlöchern, um für Top-Stimmung zu sorgen. Unter anderem gibt es eine Licht- und Lasershow, Visuals und die besten Partyhits. Das Warm Up beginnt um 18 Uhr, ab 19 Uhr geht dann die Party los. Eintritt im Vorverkauf vier Euro, an der Abendkassa fünf Euro.