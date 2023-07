Weiter Aufregung um Kinderlärm rund um Spielplatz in Wiener Neustadt

Die NÖN hatte berichtet: Rund um den Kinderspielplatz bzw. der Wiese in der Schleppbahngasse in der Döttelbachsiedlung gehen die Wogen hoch. Das Problem: Der Spielplatz liegt genau zwischen Wohnbauten der Genossenschaft „Alpenland“ und einer Reihenhaussiedlung. Vor allem Fußball spielende Kinder bis spät in den Abend hinein mit entsprechender Lärmentwicklung sorgen für Ärger bei den Anwohnern - was nach wie vor ein Problem ist, wie der NÖN jetzt wieder berichtet wird.

„Die offene Bauweise der Anlage wirkt sehr einladend und so dient der Spielplatz als Fußballplatz für Kinder und Jugendliche aus der gesamten Umgebung“, schildert eine Bewohnerin, dabei handle es sich aber gar nicht um einen öffentlichen Spielplatz. „Mangels Fußballtore wird der Ball ständig gegen den Zaun geknallt, trotz Errichtung eines meterhohen Fangzauns landen Bälle immer wieder in den angrenzenden Gärten, die Kinder klettern dann einfach in die fremden Gärten. Abends ist es unmöglich in Ruhe am Balkon zu sitzen, fernsehen ist in der warmen Jahreszeit nur bei geschlossenen Fenstern möglich“, wird der NÖN weiters erzählt. Erst vor wenigen Tagen wäre es deswegen wieder zu Konflikten gekommen. Fußballspielen hätte auf einem Kinderspielplatz nichts verloren, die Möglichkeit dafür bestehe im Wodica-Park in der Pottendorferstraße heißt es.

Foto: Schranz,NÖN

Wie berichtet, schlägt ÖVP-Gemeinderätin Sabine Gremel eine Verlegung des Spielplatzes an die Ecke Direktor Schau Gasse/Lagergasse vor bzw. eine Nutzung der Wiese etwa für Gemüsegärten. „Die Verlegung des Kinderspielplatzes ist eine ausgesprochen vernünftige Idee, ebenso die Neugestaltung der brachliegenden Wiese“, so die Anrainerin. Auch SPÖ-Gemeinderat Rudolf Müllner ist mit der Genossenschaft in Kontakt, um eine Lösung zu finden.

Seitens der Genossenschaft Alpenland wird eine Umgestaltung des Spielplatzes angedacht, derzeit läuft mit dem Verein Wohnen eine Ideenfindung durchgeführt. Zu einer Umgestaltung wird es aber erst im nächsten Jahr kommen.