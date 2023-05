Duo will mit „Party-Bier“ die Herrengasse erobern

Aus einer „bsoffenen Gschicht“ wurde ein Bier: „Don Promilo“ heißt es, auf den Markt gebracht wird es von dem Wiener Neustädter Jan Anderson (Sohn der ehemaligen Kellner-Legende Robert Anderson) und dem Neo-Wöllersdorfer Mario Narovec. Die Idee dazu kam den beiden 23-Jährigen bereits vor einem Jahr, seitdem wurde an Rezept und Marketing getüftelt.

Auch das Design der Etikette wurde in Eigenregie entworfen. Foto: NÖN Wiener Neustadt, Schranz

Herausgekommen ist ein „Party-Bier“ mit immerhin sechs Prozent Alkohol, verfeinert mit einem Hauch Rosmarin und Brennnessel. „Beim Fortgehen gibt es eigentlich nur Heineken, Corona & Co. Das schmeckt nach nicht viel und ist auch noch teuer“, erklären die beiden bei einem Besuch in der NÖN, „das wollen wir mit unserem Bier ändern - da hat man auch was davon.“

Mit Hilfe der Brauerei „Poidl Bräu“ von Andreas Schlögl in Pottenstein entstand so das Bier „Don Promilo“, das auch schon einigen Gastronomen zur Verkostung eingeschenkt wurde. „Wir hoffen, dass es unser Bier bald zu kaufen geben wird“, so die beiden.

